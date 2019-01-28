Отец Гандзюк заявил о связи организатора убийства его дочери с главами Херсонского облсовета и ОГА

Отец Екатерины Гандзюк на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады заявил, что организатор убийства его дочери связан с главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером и главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым.

"Мне все равно, есть ли в продажном МВД, равнодушной СБУ и прокуратуре конкретные доказательства против заказчиков. Мне все равно, как все эти люди будут врать, что у них нет полномочий, чтобы наказать виновных. Все равно. Я знаю только одно: когда организатор убийства, криминальный авторитет, который недавно вышел из тюрьмы, сотрудничает с головой Херсонского областного совета, партийцем партии "Батькивщина" Владиславом Мангером; когда криминальный авторитет тесно сотрудничает с председателем Херсонской областной государственной администрации, партийцем Блока Петра Порошенко Андреем Гордеевым; когда криминальный авторитет тесно сотрудничает с заместителем Гордеева Евгением Рищуком - эти люди должны исчезнуть с политического горизонта. Они скомпрометированы навсегда", - сказал Виктор Гандзюк.

Он заявил, что воспринимает и "Батькивщину", и "БПП" как партию убийц его дочери.

"Но я до сих пор верю, что наша страна меняется. Верю, что заказчики, организаторы и исполнители убийства будут наказаны. Верю, что и Петр Порошенко, и Юлия Тимошенко не готовы идти на выборы в крови. Верю, что они услышат боль отца, который потерял единственную дочь, и как можно быстрее избавятся от любых связей с циничным убийством моей Кати. Верю, что они здесь и сейчас проведут границу, покажут, что есть границы, за которые заходить нельзя. Я верю, что в этой стране наконец будут наказаны виновные и каждый справедливо получит то, что заслуживает", - сказал Виктор Гандзюк.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

В ноябре Главное следственное управление Службы безопасности получило от Нацполиции это уголовное производство для расследования и установления заказчиков преступления. Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие подозревает 12 человек в заказе убийства.

В начале января глава Нацполиции заявил, что в деле Гандзюк установлены все исполнители и организаторы.