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Вакарчук решил не баллотироваться в президенты

"В джинсах могу сделать больше для страны, чем надев галстук".

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на выборах президента 31 марта.

"Я неоднократно заявлял, власть как таковая, президентский пост как таковой - мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране! И чтобы расставить все точки над «і», снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019 года. Я хорошо осознаю, что сейчас в джинсах могу сделать больше для страны, чем надев галстук", - сказал он в видеообращении.

В то же время Вакарчук пообещал, что не будет оставаться "в стороне" и намерен вместе со своей командой работать над победой проевропейских сил в Украине

"Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов - людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы - превыше всего! Я верю - настоящие изменения возможны! И не важно, в песнях или в политике, я всегда буду с вами на этом пути - пути настоящих перемен!" - заявил певец.

Напомним, что по состоянию на утро 28 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 20 кандидатов в президенты.

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