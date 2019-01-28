Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на выборах президента 31 марта.

"Я неоднократно заявлял, власть как таковая, президентский пост как таковой - мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране! И чтобы расставить все точки над «і», снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019 года. Я хорошо осознаю, что сейчас в джинсах могу сделать больше для страны, чем надев галстук", - сказал он в видеообращении.

В то же время Вакарчук пообещал, что не будет оставаться "в стороне" и намерен вместе со своей командой работать над победой проевропейских сил в Украине

"Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов - людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы - превыше всего! Я верю - настоящие изменения возможны! И не важно, в песнях или в политике, я всегда буду с вами на этом пути - пути настоящих перемен!" - заявил певец.

Напомним, что по состоянию на утро 28 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 20 кандидатов в президенты.