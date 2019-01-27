Нардеп Деревянко идет в президенты от партии "Воля"

Внефракционный народный депутат Украины Юрий Деревянко выдвинут кандидатом в президенты Украины от политической партии "Воля", членом совета которой он является. Соответствующее решение было принято на съезде партии в воскресенье в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

Деревянко избирался народным депутатом на парламентских выборах 2012 и 2014 годов по округу №87 в Ивано-Франковской области. Член комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Партия "Воля" была создана в 2014 году. На парламентских выборах в конце октября 2014 года сотрудничала с "Самопомощью" Андрея Садового, но вскоре после выборов политические силы прекратили сотрудничество. Во время внеочередных парламентских выборов все члены "Воли" приостанавливали свое членство в партии и вошли в список "Самопомощи". Но в ноябре "Воля" потребовала от Егора Соболева, Виктории Войцицкой и Павла Костенко, которые прошли в парламент по спискам Самопомощи" и отказались от восстановления членства в партии "Воля", отказаться от получения депутатских мандатов.

19 апреля 2017 года Деревянко объявил об объединении с "Рухом новых сил" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Был одним из депутатов, которые сопровождали Саакашвили при пересечении им границы Украины в сентябре 2017 года, что сопровождалось скандалом и противостоянием с пограничниками и сотрудниками Нацгвардии. Затем участвовал в акциях "Руха новых сил" до выдворения Саакашвили из Украины в феврале 2018 года.

В июле 2018 года 13 из 20 областных организаций рекомендовали съезду партии "Рух новых сил" поддержать кандидатуру Деревянко на пост президента. 24 декабря 2018 года Деревянко принял решение выйти из партии "Рух новых сил" и прекратить с ней партнерство, и продолжить политическую деятельность в партии "Воля".