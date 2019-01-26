Партия Савченко выдвинула ее в президенты

Савченко уже 10-й месяц находится в СИЗО.

Партия "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" выдвинула Надежду Савченко кандидатом в президенты. Об этом в субботу, 26 января, сообщает гражданская сеть "ОПОРА".

Отмечается, что решение было принято единогласно.

"Делегаты держали в руках фрукты гранаты и скандировали "Свободу Надежде Савченко, свободу украинским политзаключенным"", - говорится в сообщении.

В "ОПОРЕ" добавили, что в программе кандидата - изменение политической системы конституционным путем.

Как отмечается на странице Савченко в Facebook, в съезде партии приняли участие более ста человек - представители всех областей Украины.

Ранее Савченко заявила, что СБУ не дает ей зарегистрироваться кандидатом в президенты. По словам нардепа, к ней не допускают нотариуса.

Напомним, 22 марта 2018 года Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила правоохранительным органам разрешение на ее задержание и арест. С 23 марта Савченко находится под стражей в Киевском СИЗО, в декабре суд ограничил депутату и ее адвокатам сроки ознакомления с материалами дела до 20 января.

Савченко вменяют сговор с целью силового захвата власти, подготовку к силовому захвату власти, подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков, подготовку к теракту, содействие террористической организации "ДНР", незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).

В декабре Шевченковский районный суд Киева продлил содержание Савченко под стражей до 18 февраля 2019 года.

Очередные выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала уже 20 кандидатов.