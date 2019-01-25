Обвиняемому в убийстве правозащитницы Ноздровской продлили арест

Шевченковский районный суд Киева на два месяца продлил арест Юрию Россошанскому, обвиняемому в убийстве юриста Ирины Ноздровской в декабре 2017 года.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на адвоката потерпевших Николая Бирюка.

Сторона обвинения обосновала ходатайство о продлении срока содержания под стражей рисками побега обвиняемого, давления на свидетелей, уничтожения или порчи вещественных доказательств.

Между тем сторона защиты подчеркивала, что риски, о которых говорит прокуратура, являются необоснованными, их подзащитный не виновен, а преступление совершили другие лица, установить которых не смогла полиция во время досудебного расследования.

Суд продлил арест Юрию Россошанскому, прокуратурой был зачитан обвинительный акт.

Также в ходе заседания стороны по делу определились с порядком исследования доказательств: сначала будут допрошены свидетели и исследованы вещественные доказательства стороны обвинения, затем допрошены потерпевшие по делу, после этого допрошены свидетели и изучены вещественные доказательства стороны защиты, в последнюю очередь допросят самого обвиняемого.

Дело слушается с участием присяжных. Мужчине инкриминируют умышленное убийство, в случае доказательства вины ему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Следующее заседание по делу состоится 18 февраля.

Напомним, Ирина Ноздровская исчезла в конце 2017 года и была найдена мертвой 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области. По факту умышленного убийства было открыто уголовное производство. В полиции заявили, что по результатам предварительной экспертизы, Ноздровская умерла от многочисленных колото-резаных ранений.

Ноздровская в течение длительного времени добивалась обвинительного приговора для Дмитрия Россошанского, который в 2015 году сбил насмерть ее сестру Светлану.

Дмитрий Россошанский также является племянником председателя Вышгородского районного суда. В июне 2017 Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря 2017 апелляционный суд отправил дело в первую инстанцию и продолжил обвиняемому арест на 60 суток. Во время заседания суда отец обвиняемого, Юрий Россошанский, прямо угрожал Ирине.

Позже он был задержан по подозрению в ее убийстве. В июле 2018 года сообщалось, что подозрение по делу Ноздровской изменили на умышленное убийство с особой жестокостью.

В октябре 2018 Дмитрия Россошанского, совершившего ДТП, в котором погибла сестра убитой правозащитницы Ирины Ноздровской Светлана Сапатинская, суд приговорил к семи годам заключения.