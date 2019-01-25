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Кива стал 20-м кандидатом в президенты

На выборах будут кандидаты от Соцпартии и Соцпартии Александра Мороза.

Кива стал 20-м кандидатом в президенты
Фото: facebook.com/kivailya

Центральная избирательная комиссия на отдельном заседании в пятницу зарегистрировала кандидатом в президенты Илью Киву, которого выдвинула Социалистическая партия.

Вопрос Кивы рассматривали в пятницу два раза, поскольку у комиссии возникли вопросы к символике партии.

"У некоторых членов комиссии возникли вопросы, была ли изменена советская символика, и есть ли на это подтверждение в Минюсте. Мы все вопросы закрыли, привезли подтверждения из Минюста, что закон о декоммунизации не нарушен", - рассказал Кива журналистам после заседания ЦИК.

Впервые кандидатом СПУ на выборах президента будет не Александр Мороз, который баллотировался четыре раза. В 1994 году он набрал 3,5 млн голосов, в 1999 году - 3 млн голосов, в 2004 году - 1,6 млн голосов, в 2010 году - 95 тысяч голосов.

Социалистическая партия Украины - одна из старейших политсил страны. Основана в 1991 году Александром Морозом, партия была представлена в Верховной Раде с 1991 по 2007 год. Причиной упадка политсилы стала коалиция с Партией регионов в 2006 году. В 2012 году Мороз покинул пост лидера СПУ.

Илья Кива принял предложение возглавить СПУ в июле 2017. До этого времени лидером партии был Петр Устенко.

Илья Кива с октября 2015 года по май 2016 года возглавлял департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции.

Уроженец Полтавы Илья Кива стал сотрудником местной милиции в сентябре 2014 года. Он возглавил батальон территориальной обороны "Полтавщина", но вскоре этой должности лишился из-за бунта подчиненных. В декабре 2014 года его назначили замнальника ГУМВД Донецкой области. В июне 2015 года Кива перешел на пост замначальника УМВД Херсонской области. Эту должность он занимал до назначения главным борцом с наркотиками.

С ноября 2015, когда вступил в силу закон о Нацполиции, все работники органов внутренних дел обязаны были пройти переаттестацию, однако Кива ее так и не прошел

В апреле 2015 тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что подаст главе МВД документы для увольнения Кивы. Причиной стало его интервью изданию "Страна", в котором он сказал, что "рано или поздно" его "все равно завалят" АТОшники, "которым нечем заняться, а рука к автомату привыкла".

В итоге под давлением общественности министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал, что Кива перейдет на другую работу.

До перехода на службу в милицию Кива был осужден за получение взятки на должности заместителя начальника управления по делам защиты прав потребителей Полтавской области. Однако в августе 2014 года суд снял с него судимость.

Другими кандидатами в президенты являются:

  1. Балашов Геннадий, партия "5.10"
  2. Богомолец Ольга, самовыдвиженка
  3. Бойко Юрий, самовыдвиженец
  4. Вилкул Александр, "Оппозиционный блок - Партия мира и развития"
  5. Гриценко Анатолий, партия "Гражданская позиция"
  6. Добродомов Дмитрий ("Народный контроль")
  7. Каплин Сергей, Социал-демократическая партия
  8. Корнацкий Аркадий, самовыдвиженец
  9. Куприй Виталий, самовыдвиженец
  10. Ляшко Олег, Радикальная партия
  11. Мороз Александр, "Социалистическая партия Александра Мороза"
  12. Мураев Евгений, партия "Наши"
  13. Наливайченко Валентин, партия "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость"
  14. Насиров Роман, самовыдвиженец
  15. Садовой Андрей, партия "Самопомощь"
  16. Скоцик Виталий, самовыдвиженец
  17. Тимошенко Юлия, "Батькивщина"
  18. Шевченко Александр, партия "Укроп"
  19. Шевченко Игорь, самовыдвиженец
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