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Зеленский показал свои доходы

Вместе с супругой он заработал за год более 8 млн гривен.

Зеленский показал свои доходы
Фото: пресс-служба Владимира Зеленского

Шоумен Владимир Зеленский, который баллотируется в президенты Украины, обнародовал свою декларацию о доходах.

В собственности Зеленского находится жилой дом площадью 353,5 кв. м и земельный участок площадью 1200 кв. м в Иванковичах под Киевом, а также киевская квартира площадью 131,9 кв. м.

Также он числится совладельцем еще двух больших квартир в Киеве вместе с братьями Шефирами.

У жены Зеленского есть квартира площадью 129,8 кв. м в Ливадии в оккупированном Крыму и квартира площадью 284 кв. м в Киеве. Кроме того, супруги Зеленские арендуют квартиру площадью 91,9 кв. м в Великобритании.

Еще две квартиры в Киеве, задекларированные Зеленским, зарегистрированы на кипрскую компанию Aldorante Limited.

У Зеленского есть автомобиль Range Rover 2016 года выпуска, у его жены - Mercedes Benz S500 4 MATIC 2014 года выпуска.

Шоумену принадлежат ООО "Киноквартал" (100%) и ООО "Студия Квартал-95" (99,99%). Также он числится совладельцем в ООО "Зелари фиш", ООО "Продюсерский центр Лига Смеха", ООО "Анимационная студия 95", ООО "Квартал ТВ", ООО "Студия Квартал 95", ООО "Фиш-хаус", ООО "Инвест Анима", ООО "Гауди Студио", ООО "Квартал-Концерт".

С Зеленским связаны кипрские компании Aldorante Limited, Vilhar Holdings Limited, белизская Film Heritage inc, итальянская San Tommaso S.R.L., а также Megiritano Ventures Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

Доходы четы Зеленских в 2017 году превысили 8 млн гривен. В банках они хранят свыше 440 тысяч долларов и более 1 млн гривен, наличными - 285 тысяч долларов, 50 тысяч евро и 220 тысяч гривен.

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