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Выдвижение Петра Порошенко в президенты назначено на 29 января, - Соня Кошкина

Выдвижение будет общественное, не партийное.

Выдвижение Петра Порошенко в президенты назначено на 29 января, - Соня Кошкина
Соня Кошкина
Фото: Макс Левин

Дата выдвижения действующего главы государства Петра Порошенко кандидатом в президенты перенесена со 2 февраля, о чем сообщалось ранее, на 29 января. Об этом сообщила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина в комментарии "1+1".

По ее словам, по возвращению Петра Алексеевича из Давоса на Банковой будет финальное совещание по этому вопросу, но источники в АП подтвердили окончательную дату - 29 января. Кроме того, Президент не будет принимать участие в мероприятиях ко Дню памяти Героев Крут, которые запланированы на этот день.

"Что интересно, это будет общественное выдвижение, не партийный форум. Потому что де-факто партия Петра Алексеевича уже два с половиной года как обезглавлена. Прежде ее формальным руководителем был Виталий Кличко, но - согласно требованиям закона о госслужбе - он написал заявление-отказную. И вздохнул с облегчением). Да, после написания заявления съезд не проводился, ведь тогда бы его пришлось рассматривать. Посему, «Солидарность» пребывает в подвешенном положении. Да и какой прок выдвигаться от партии, рейтинг которой более, чем скромен?", - написала шеф-редактор на своей странице в фейсбуке.

Напомним, ранее датой выдвижения Петра Порошенко в его окружении называли 2 февраля - фактически предпоследний день подачи документов в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты. Планировалось проведение большого форума, где Порошенко должен был быть выдвинут как единый кандидат от демократических сил.

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