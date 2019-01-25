АРМА продлило конкурс на управляющего "Межигорья"

К отбору уже проявили интерес два субъекта, но один не соответствует требованиям.

Агентство по розыску и менеджменту активов приняло решение о продлении конкурсного отбора управляющего резиденции беглого президента Виктора Януковича "Межигорье".

Об этом сообщил глава АРМА Антон Янчук на пресс-конференции, передает РБК-Украина.

По его словам, АРМА осознает, что управление "Межигорьем" является "очень чувствительным вопросом".

"Поэтому, когда в полной мере арестованные объекты попали в управление АРМА, мы с ответственностью отнеслись к началу конкурсного отбора", - сказал Янчук.

По состоянию на сегодня, к отбору проявили интерес два субъекта: общественная организация, которая содержит "Межигорье" в последние годы, и неназванная компания. Общественная организация, по словам Янчука, не отвечает требуемым нормам для того, чтобы стать управляющим.

"Перед нами встал вопрос, продолжать ли конкурс или завершать его. Общественная организация не отвечает всем требованиям. Соответственно, несмотря на все действия, совершенные этой организацией. По состоянию на вчера, практически все возможности АРМА были исчерпаны", - отметил он.

Янчук добавил, что журналисты-расследователи, которые обострили вопрос "Межигорья", некоторым образом даже помогли.

"Мы имеем общую цель. Было принято решение о продлении конкурсного отбора управляющего "Межигорья" до конца февраля месяца этого года", - резюмировал Янчук.

Напомнми, в 2017 году Генпрокуратура опровергала полное возвращение "Межигорья" в госсобственность. Сообщалось, что расположенные в резиденции здания до сих пор принадлежат компании "Танталит" и экс-президенту Януковичу. В мае Печерский райсуд Киева по ходатайству ГПУ передал имущество "Танталита" в управление государства. В сентябре АРМА объявило конкурс на управляющего для "Межигорья".

В ноябре 2018 года АРМА снова объявила конкурс на управляющего для "Межигорья".

В январе 2019 года стало известно, что из Межигорья пропало много вещей. В АРМА считают, что прокуратура не смогла обеспечить сохранность конфискованного имущества.