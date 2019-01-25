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В прошлом году 101 депутат получил 9 млн гривен компенсации за зарубежные командировки

Спикер Парламента, в частности, посещал Молдавию, Литву, Грузию, Великобританию, США, Францию, Бельгию и Южную Корею.

В прошлом году 101 депутат получил 9 млн гривен компенсации за зарубежные командировки
Веховная Рада
Фото: Анна Стешенко

В 2018 году 101 депутат Верховной Рады получил компенсацию из государственного бюджета в сумме 9 млн гривен за зарубежные командировки.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос "Українських Новин".

Спикер парламента Андрей Парубий получил 460 тыс. гривен компенсации, а его первый заместитель Ирина Геращенко - 368 тыс. гривен.

В 2018 году Парубий в рамках командировок посещал Молдавию, Литву, Грузию, Великобританию, США, Францию, Бельгию и Южную Корею.

Из фракции "Блок Петра Порошенко" компенсацию из госбюджета получили, в частности, председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев (465 тыс. гривен) и заместитель председателя фракции Алексей Гончаренко (301 тыс. гривен).

Из фракции "Народный фронт" компенсация была выплачена, в частности, депутатам Леониду Емцу (596 тыс. гривен) и Георгию Логвинскому (260 тыс. гривен).

Во "Всеукраинском объединении "Батькивщина" компенсация была выплачена, в частности, депутату Сергею Власенко (297 тыс. гривен) и заместителю председателя фракции Сергею Соболеву (314 тыс. гривен).

Елена Сотник из "Объединения "Самопомощь" получила 664 тыс. гривен компенсации за зарубежные командировки.

Напомним, ранее окружной суд Киева разрешил народным депутатам командировки в пленарные дни.

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Источник: "Украинские новости"
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