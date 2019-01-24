Полиция возбудила уголовное дело за нападение на Гриценко в Одессе

Национальная полиция открыла уголовное производство по заявлению кандидата в Президенты Анатолия Гриценко.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"Глава Координационного Совета политической партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, который публично заявил о своем участии в выборах Президента Украины, обратился ко мне с заявлением о нападении на него, попытку сорвать участие в прямом радиоэфире, нанесении телесных повреждений лицам, которые его сопровождали 28.11.2018 в Одессе", - сообщил министр на своей странице в фейсбуке.

В своем заявлении политик утверждает, что попытки спровоцировать аналогичные силовые конфликты имели место во время его визитов в Харьков, Днепр, Славянск, Хмельницкий, Винницу и Черновцы. По утверждению Анатолия Гриценко, организаторами провокаций являются высокопоставленные лица правоохранительных органов, которые превысили свои служебные полномочия и использовали их для совершения противоправных политически мотивированных действий.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований, начато расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Глава МВД подчеркнул, что Национальная полиция готова предоставить всем кандидатам в президенты официальную охрану и полицейское сопровождение массовых мероприятий в рамках избирательной кампании - по официальному обращению кандидата.

"У нас есть для и силы и специальные возможности, чтобы заблаговременно определить риски и нейтрализовать провокации. МВД и Нацполиция обеспечит всем кандидатам равные права и защиту, но не преференции, и будет жестко пресекать все попытки незаконной агитации или скупки голосов", - добавил Арсен Аваков.

Напомним, что 11 января политическая партия "Гражданская позиция" выдвинула Гриценко кандидатом в президенты на выборы 31 марта.