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В Крыму фигурантов "дела Веджие Кашка" перевели под домашний арест

Бекир Дегерменджи, Казим Аметов, Асан Чапух и Руслан Трубач провели в СИЗО год и два месяца.

В Крыму фигурантов "дела Веджие Кашка" перевели под домашний арест
Фигурант "дела Веджие Кашка" Асан Чапух (слева) и активист Энвер Муслядинов
Фото: Крым.Реалии

В Симферополе подконтрольный России Киевский райсуд 24 января начал рассматривать по существу "дело Веджие Кашка". Четверых его фигурантов - крымскотатарских активистов Бекира Дегерменджи, Казима Аметова, Асана Чапуха и Руслана Трубача - обвиняют в вымогательстве у гражданина Турции Юсуфа Айтана.

Во время заседания суда прокурор Алина Логвиненко ходатайствовала об изменении меры пресечения для троих из них - с содержания в СИЗО на домашний арест. Судья ходатайство одобрил. Ранее суд уже перевел под домашний арест 66-летнего Асана Чапуха, сообщает Крым.Реалии.

Фигуранты провели в СИЗО год и два месяца, за это время у них ухудшилось здоровье.

"После объявления решения их близкие и родственники вышли из зала суда со слезами на глазах. Впервые за более чем год они смогут увидеть своих отцов, мужей и братьев дома", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что фигуранту "дела Веджие Кашка" Асану Чапуху стало плохо после заседания суда. Родные были вынуждены вызвать "скорую помощь".

"У него резко подскочило давление, бросило в холодный пот, посинел. Мы дали воды и оказали первую помощь", – рассказала супруга фигуранта "дела Веджие Кашка" Бекира Дегерменджи, Алие.

После того как врачи стабилизировали состояние Асана Чапуха, сотрудники ФСИН должны отвезти его домой.

Бекира Дегерменджи, Казима Аметова, Асана Чапуха и Руслана Трубача российские силовики задержали 23 ноября 2017 года в Симферополе. Свидетелем спецоперации ФСБ и СОБР стала ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. После задержания соотечественников 82-летней женщине стало плохо, ей вызвали "скорую". Однако довезти до больницы ее не успели, Веджие умерла по дороге.

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