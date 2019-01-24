Новый глава безопасности "Укрзализныци" известен "крышеванием" добычи янтаря, - СМИ

Департамент экономической безопасности "Укрзализныци" возглавил чиновник, которого раньше подозревали во взяточничестве. Об этом говорится в расследовании издания "Залізниця без корупції".

"На дня на официальном сайте "Укрзализныци" появилось сообщение о начале работы Департамента экономической и информационной безопасности. Ранее подразделение, которое занималось вопросами экономической безопасности, существовало в структуре Департамента безопасности. Теперь же УЗ создала обновленный орган, который возглавил Олег Назарук", - сказано в сообщении.

При избрании руководителя Департамента экономической и информационной безопасности "Укрзализныця" не проводила публичного конкурсного отбора претендентов. Решение о назначении директоров департаментов принимается правлением компании.

Издание отмечает, что несколько лет назад Назарука подозревали в "крышевании" нелегального янтарного бизнеса, когда он занимал должность замглавы УСБУ в Ровенской области. В декабре 2015 года в отношении Назарука было открыто уголовное производство по факту вымогательства и получения взятки. Его обвиняли в организации поборов в сумме около 75 тыс. долларов в день "янтарной бизнеса". Однако позже подозрение было отменено через суд.

В период с 2016 по август 2018 в реестре электронных деклараций отсутствуют декларации Олега Назарука.

Согласно представленной в январе 2019 года декларации в собственности и совместной собственности семьи Назарук находится дом на 182 кв.м, четыре земельных участка на 10,3 тыс.кв.м и производственные помещения общей площадью 1250 кв.м. Также в праве пользования семьи находятся два дома общей площадью, квартира и 3 земельных участка.

Олегу Назаруку принадлежит элитный Mercedes-Benz Е250 2015 года выпуска, который стоит около миллиона гривен. Его супруге принадлежит BMW Х4, также 2015 года. Стоимость этого авто составляет около 1,1 млн гривен. Оба автомобиля приобретенные в 2015 года, незадолго до начала следствия против Назарука.

Совокупный семейный доход Назарук за 2018 составляет 1,15 млн гривен, из них 91 тыс. грн. Назарук получил в управлении СБУ в Житомирской области, а 376 тыс. грн. - в "Укрзализныце". На руках у супругов находится 1,8 млн гривен наличными в разных валютах и 760 тыс. грн на счетах в банках. Жене чиновника принадлежат акции компаний на 2,2 млн грн.

Напомним, Национальная полиция расследует уголовное производство по факту присвоения и растраты крупной суммы государственных средств чиновниками и бизнесменами при строительстве экспресса Киев-Борисполь.