Тимошенко встретилась в Давосе с комиссаром ЕС

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко в рамках участия в мероприятиях Всемирного экономического форума в Давосе провела встречу с Комиссаром ЕС по вопросам политики соседства и расширения Йоганнесом Ханом.

Стороны обсудили вопросы современного состояния отношений Украина-ЕС, а также политическую и социально-экономическую ситуацию в нашем государстве.

Особое внимание было уделено необходимости проведения реформ в Украине, прежде всего борьбе с коррупцией. Комиссар Йоханнес Хан выразил серьезную обеспокоенность из-за регресса в борьбе с коррупцией и призвал к реальным шагам в этой области. Кроме того, стороны обсудили вопросы, связанные с незаконной аннексией Крыма Россией и конфликтом на Донбассе.

Во встрече также принимал участие заместитель председателя партии «Батькивщина», председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря.