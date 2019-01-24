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Тимошенко встретилась в Давосе с комиссаром ЕС

Во встрече участвовал также Григорий Немыря.

Тимошенко встретилась в Давосе с комиссаром ЕС
Фото: ba.org.ua

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко в рамках участия в мероприятиях Всемирного экономического форума в Давосе провела встречу с Комиссаром ЕС по вопросам политики соседства и расширения Йоганнесом Ханом.

Стороны обсудили вопросы современного состояния отношений Украина-ЕС, а также политическую и социально-экономическую ситуацию в нашем государстве.

Особое внимание было уделено необходимости проведения реформ в Украине, прежде всего борьбе с коррупцией. Комиссар Йоханнес Хан выразил серьезную обеспокоенность из-за регресса в борьбе с коррупцией и призвал к реальным шагам в этой области. Кроме того, стороны обсудили вопросы, связанные с незаконной аннексией Крыма Россией и конфликтом на Донбассе.

Во встрече также принимал участие заместитель председателя партии «Батькивщина», председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря.

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