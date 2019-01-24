Порошенко пригласил президента Бразилии в Украину

Президент Петр Порошенко провел встречу с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Давосе.

Об этом сообщил в Фейсбуке пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

"В Давосе началась историческая встреча с Президентом Бразилии. Лидеры двух стран говорят о необходимости возобновления полномасштабного сотрудничества. Это первая встреча лидеров Украины и Бразилии за 8 лет", - написал он.

Как сообщается на сайте президента, Порошенко и Болсонару обсудили перспективы активизации торгово-экономического сотрудничества, в первую очередь в военно-технической, инвестиционной, энергетической, научно-технической и других сферах. Также президенты договорились о проведении в ближайшее время очередного заседания Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Стороны подтвердили заинтересованность в перезапуске ряда промышленных, энергетических, инфраструктурных и других проектов, которые были приостановлены при предыдущей администрации Бразилии.

Болсонару выступил в поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Порошенко и Болсонару отметили важность вклада украинской общины Бразилии в развитие отношений дружбы и стратегического партнерства между странами, а также пригласил его посетить Украину.

Напомним, Болсонару, представляющий Социал-либеральную партию, вступил в должность президента Бразилии 1 января 2019 года. В ходе предвыборной кампании он неоднократно выступал в поддержку военной диктатуры в стране 1964-1985-х годов, а также делал женоненавистнические, расистские и гомофобные высказывания.

В январ он подписал указ, разрешающий гражданам Бразилии покупать до четырех единиц оружия.