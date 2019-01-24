Фото: EPA/UPG Слева-направо: Судьи Оболонского районного суда Константин Васалатий, Владислав Девятко и Максим Титов во время вынесения приговора Виктору Януковичу, Киев, 24 января 2019.

Оболонский райсуд Киеве считает достаточными и надлежащими доказательства вины экс-президента Виктора Януковича по поводу госизмены и пособничества в ведении агресивной войны.

Об этом сказал один из судей по делу - Максим Титов, зачитывая приговор, передает журналист LB.ua.

"Несмотря на непризнание своей вины обвиняемым, суд, выслушав показания свидетелей, исследовав выводы экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы обвинения и защиты, считает, что виновность обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111 (госизмена), частью 5 статьи 27, частью 2 статьи 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины доказана надлежащими и допустимыми доказательствами", - сказал он.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Оглашение приговора на этом не завершилось.

В перерыве судебного заседания адвокаты Януковича заявили, что не согласны с решением суда.

"Суд не учитывает позицию стороны защиты. Все, что вы услышали, основывается исключительно на обвинительном акте прокуроров. Мало времени уделено позиции защиты", - сказал адвокат Александр Байдик.

Другой адвокат Александр Горошинский добавил, что о заседании суда он был проинформирован только вчера, хотя согласно законодательству ему должны были сообщить об этом за три дня.

Оболонский райсуд Киева ушел в совещательную комнату 5 декабря. 30 октября 2018 года суд завершил дебаты по делу Януковича, начатые 16 августа. Беглый президент давал показания по видеосвязи.

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Януковичу инкриминировано то, что 1 марта 2014, пребывая на территории России, он совершил государственную измену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности на сумму более 1,080 трлн гривен.

Прокуратура предьявила Януковичу обвинение по ст. 111 (государственная измена), ст.27, ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст.27, ч.3 ст.110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. И просила для экс-президента 15 лет лишения свободы.