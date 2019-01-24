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Тимошенко встретилась с бывшим госсекретарем США

Встреча состоялась в Давосе.

Тимошенко встретилась с бывшим госсекретарем США
Тимошенко, Керри и Немыря
Фото: ba.org.ua

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в рамках участия в мероприятиях Всемирного экономического форума провела короткую встречу с бывшим Государственным секретарем США Джоном Керри.

Стороны обсудили политическую и социально-экономическую ситуацию в Украине, уделив особое внимание вопросам эскалации войны России против Украины и вопросам двустороннего сотрудничества между США и нашей страной.

Во встрече также принимал участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря.

Напомним, что 24-25 января Юлия Тимошенко и Григорий Немыря принимают участие в мероприятиях Всемирного экономического форума, который проходит в швейцарском городе Давос.

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