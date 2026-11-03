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Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство

Лондон збирається офіційно перепросити за минуле.

Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем
Фото: EPA/UPG

Прем'єр Сполученого Королівства Енді Бернем має намір звернутися до керівництва країн, які у минулі століття постраждали від британської колоніальної політики щодо рабства, з проханням про допомогу у формулюванні офіційного вибачення.

Як пише The Guardian, голова уряду цього тижня візьме участі у саміті Британської Співдружності, який приймає Антигуа і Барбуда. Саме там має розпочатися конструктивний діалог щодо належного оформлення вибачень з боку Лондона.

У 2006 році тодішній прем'єр Тоні Блер на офіційному рівні висловлював "глибокий смуток" через колоніальне минуле Британії. Проте колишня метрополія ніколи офіційно не вибачалася перед нащадками рабів. Водночас навіть зараз уряд Бернема відкидає будь-які зобов'язання королівства виплатити репарації та відшкодування за завдану шкоду.

У ЗМІ поширилися чутки, що заяви прем'єра нібито заскочили зненацька короля Чарльза ІІІ та призвели до його збентеження. Однак Бернем відповів, що повідомив про свій намір монарха заздалегідь. Глава держави зараз теж перебуває в Антигуа та Барбуді з візитом, який мав передувати саміту Співдружності.

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