Британський флот перехопив російський корабель-розвідник біля узбережжя Шотландії

Судно "Віктор Леонов" стежило за військовими кораблями НАТО під час навчань поблизу Зовнішніх Гебридських островів.

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Королівський військово-морський флот Великої Британії перехопив російське розвідувальне судно "Віктор Леонов", яке спостерігало за навчаннями НАТО поблизу узбережжя Шотландії. Для стеження за кораблем залучили військові гелікоптери Merlin.

Про це повідомляє The Telegraph.

Російське судно класу "Вишня" перебувало поблизу Зовнішніх Гебридських островів із 29 вересня до 8 жовтня. Воно стежило за військовими кораблями НАТО, які брали участь у навчаннях "Strike Warrior".

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До маневрів долучилися близько 2000 військовослужбовців із шести країн Альянсу.

Підрозділ гелікоптерів Merlin перекинули з Королівської військово-морської авіабази Кулдроуз у графстві Корнуолл до аеропорту Глазго-Прествік. Звідти екіпажі відстежували пересування російського корабля.

Командир авіабази капітан Джеймс Голл заявив, що операція продемонструвала готовність Великої Британії цілодобово гарантувати безпеку своєї території.

Раніше цього року гелікоптери Merlin оснастили сучасними гідроакустичними буями в межах модернізації вартістю 40 мільйонів фунтів стерлінгів. Це має покращити можливості британських військових із виявлення та відстеження російських підводних човнів.

Як зазначає видання, протягом перших семи місяців 2026 року активність Росії у британських водах та прилеглих районах зросла на 25% порівняно з аналогічним періодом минулого року.