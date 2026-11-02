Якщо в Бельгії відбудуться дострокові вибори, країна може схилитися в бік радикальних політичних сил.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер зустрічається сьогодні з королем Філіпом, щоб подати у відставку, – його коаліція опинилася на межі розпаду через спроби закрити бюджетну діру в розмірі 10 мільярдів євро.

Про це повідомляє Politico.

У спробі в останню мить досягти домовленості щодо бюджету на наступний рік, високопосадовці з п’ятипартійного уряду Де Вевера проводили переговори протягом вихідних, проте зранку у понеділок розійшлися, так і не дійшовши згоди.

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Вівторок вважався неофіційним крайнім терміном для укладення угоди, адже до кінця року бюджет ще має пройти процедуру затвердження в парламенті.

У межах цих переговорів Де Вевер прагнув продемонструвати фінансовим ринкам, що Бельгія рухається курсом виконання своїх європейських зобов’язань. У 2025 році дефіцит бюджету Бельгії становив 5,2% ВВП, і очікується, що наступного року він зросте ще більше.

Де Вевер відкинув можливість розпочати новий рік із тимчасовим бюджетом, який дозволив би уряду працювати в межах бюджету минулого року.

Переговори щодо бюджету тривають уже кілька тижнів. Напруженість виникла насамперед між фламандськими соціалістами з партії “Вперед” (Vooruit) і франкомовним правоцентристським “Реформаторським рухом”.

Перші наполягали на збільшенні податкового навантаження на осіб із найвищими доходами, тоді як другі відкинули цю пропозицію, а також виступили проти масштабнішої реформи податку на додану вартість.

Минулого року бюджетні переговори в Бельгії також затягнулися, і Де Вевер, після зустрічі з королем Філіпом, встановив чіткий кінцевий термін для їх завершення.

Якщо в Бельгії відбудуться дострокові вибори, країна може схилитися в бік радикальних політичних сил. Згідно з опитуваннями, значну підтримку мають як ультраправий “Фламандський інтерес” (Vlaams Belang), так і ультраліва “Робітнича партія”.