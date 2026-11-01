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На Росстат тривають кібератаки. Хакери отримали документи щодо втрат російської армії

Учасники атаки стверджують, що викрали близько 23 терабайтів даних, зокрема внутрішні документи, бази даних зі статистичною, економічною та персональною інформацією російського відомства.

На Росстат тривають кібератаки. Хакери отримали документи щодо втрат російської армії
Фото: Reuters

На інформаційні ресурси російської Федеральної служби державної статистики (Росстат) із 29 жовтня тривають кібератаки, повідомляє Радіо Свобода.

Сайт Росстату зараз недоступний.

Видання повідомляє, що раніше хакери розмістили на сайті повідомлення білоруською мовою: “Нікому не уникнути відповідальності”. Такі ж повідомлення з’явилися на сторінках регіональних управлінь відомства.

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На зламаному сайті також було розміщено логотипи хакерських угруповань “Кіберпартизани BY” та Silent Crow. Остання заявила про “компрометацію та знищення внутрішньої IT-інфраструктури” Росстату. 

Незалежного підтвердження масштабів імовірних збитків немає.

За твердженням хакерів із Silent Crow, їм вдалося отримати доступ приблизно до 25 тисяч комп’ютерів, включно з системами центрального апарату відомства, регіональних підрозділів та Головного міжрегіонального центру обробки та поширення статистичної інформації.

Учасники атаки стверджують, що викрали близько 23 терабайтів даних, зокрема внутрішні документи, бази даних зі статистичною, економічною та персональною інформацією, матеріали переписів населення, а також відомості про втрати російської армії у війні проти України. Близько двох терабайтів нібито складають документи для службового користування.

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