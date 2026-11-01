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У Лондоні під час акції на підтримку забороненої організації “Palestine Action” заарештували понад 300 осіб

Діяльність групи заборонили у липні 2025 року.

У Лондоні під час акції на підтримку забороненої організації “Palestine Action” заарештували понад 300 осіб
Фото: Press Association

Понад 300 осіб було заарештовано під час акції протесту на підтримку забороненої організації “Palestine Action”, що відбулася біля посольства США у Лондоні.

Про це повідомляє BBC.

У суботу сотні людей зібралися в районі Найн-Елмс у британській столиці. Багато хто тримав плакати з написами на кшталт: “Я проти геноциду, я підтримую Palestine Action”.

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У поліції Лондона (Metropolitan Police) повідомили про 325 арештів. 

Загалом у зв’язку з діяльністю цієї групи, яку було внесено до списку заборонених у липні 2025 року, було заарештовано щонайменше 4000 осіб.

Верховний суд Великої Британії має переглянути рішення про заборону “Palestine Action” відповідно до антитерористичного законодавства – після того, як співзасновник групи отримав дозвіл на оскарження цієї заборони.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що рішуче відстоюватимуть свою позицію під час розгляду апеляції.

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