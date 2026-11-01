У Лондоні під час акції на підтримку забороненої організації “Palestine Action” заарештували понад 300 осіб

Понад 300 осіб було заарештовано під час акції протесту на підтримку забороненої організації “Palestine Action”, що відбулася біля посольства США у Лондоні.

Про це повідомляє BBC.

У суботу сотні людей зібралися в районі Найн-Елмс у британській столиці. Багато хто тримав плакати з написами на кшталт: “Я проти геноциду, я підтримую Palestine Action”.

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У поліції Лондона (Metropolitan Police) повідомили про 325 арештів.

Загалом у зв’язку з діяльністю цієї групи, яку було внесено до списку заборонених у липні 2025 року, було заарештовано щонайменше 4000 осіб.

Верховний суд Великої Британії має переглянути рішення про заборону “Palestine Action” відповідно до антитерористичного законодавства – після того, як співзасновник групи отримав дозвіл на оскарження цієї заборони.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що рішуче відстоюватимуть свою позицію під час розгляду апеляції.