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Болівія готується до сильних посух і повеней, у країні оголосили надзвичайний стан

Екстремальні погодні умови пов’язані із погодним явищем “Ель-Ніньйо”.

Болівія готується до сильних посух і повеней, у країні оголосили надзвичайний стан
Наслідки повені у Болівії у грудні 2025 року
Фото: EPA/UPG

Болівія у Південній Америці готується до сильних посух і повеней, пов’язаних із погодним явищем “Ель-Ніньйо”, повідомляє DW.

Президент країни Родріго Пас оголосив у країні надзвичайний стан, щоб мобілізувати ресурси та посилити заходи реагування на стихійні лиха.

Указ президента передбачає залучення додаткових рятувальних загонів, а також вимагає координації дій між національними та регіональними органами влади, збройними силами й поліцією.

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Згідно зі звітом уряду Болівії, посуха зачепила щонайменше 78 000 сімей у семи з дев’яти департаментів Болівії. Негода призвела до загибелі понад 75 000 голів великої рогатої худоби. Крім того, влада попередила про ймовірність повеней, раптових паводків і зсувів ґрунту з початком сезону дощів.

Що таке Ель-Ніньйо

Ель-Ніньйо – це періодичне потепління температури поверхні моря в екваторіальній частині Тихого океану, яке порушує глобальні погодні умови, часто приносячи посуху в одні регіони та сильні дощі в інші.

Поточне Ель-Ніньйо розвинулося в червні та з того часу швидко посилювалося. Зараз воно на шляху до того, щоб стати надзвичайно сильним – іноді це явище називають супер Ель-Ніньйо.

Дослідники підрахували, що надзвичайно високі температури, пов’язані з поточним Ель-Ніньйо, можуть спричинити близько 451 000 додаткових смертей у всьому світі з червня 2026 року по лютий 2027 року.

ООН назвала поточне Ель-Ніньйо, пік якого очікується в грудні, таким, що “виходить за межі можливостей”. Його вплив може тривати роками, і ООН закликає країни Тихого океану готуватися до найгіршого.

Лише за останній місяць зміни погодних умов, пов’язані з Ель-Ніньйо, були пов’язані з:

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