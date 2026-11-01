Румунія підняла чотири винищувачі через безпілотники у повітряному просторі

Дрони зафіксували на північному сході країни. Через загрозу населення шести повітів отримало попередження.

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Увечері 31 жовтня два безпілотники порушили повітряний простір Румунії. Країна підняла в небо чотири винищувачі F-16.

Про це повідомили в Міноборони Румунії.

Дрони виявили у північно-східному регіоні країни. Для моніторингу та контролю ситуації Військово-повітряні сили Румунії підняли в повітря чотири винищувачі F-16, а також гелікоптер IAR-330 SOCAT.

Через загрозу Національний центр військового управління поінформував Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій для вжиття превентивних заходів. Населення повітів Ясси, Нямц, Васлуй, Ботошані, Бакеу та Сучава отримало попередження.

Один із безпілотників залишив повітряний простір Румунії, а інший востаннє зафіксували на межі повітів Васлуй і Бакеу.

Повідомлень про падіння дронів або їхніх уламків не надходило. Згодом повітряну тривогу скасували.