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Єврокомісія відреагувала на кризу навколо Конституційного суду Польщі

У Брюсселі наголосили, що призначення нових суддів належить до повноважень польського Сейму. 

Єврокомісія відреагувала на кризу навколо Конституційного суду Польщі
Прем'єр-міністр Дональд Туск і президент Кароль Навроцький
Фото: Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Європейська комісія уважно стежить за загостренням ситуації навколо Конституційного суду Польщі, де виникло протистояння через призначення нових суддів. У Брюсселі наголосили, що польський парламент має конституційні повноваження обирати членів суду, а влада повинна забезпечити його належне функціонування.

Про це речник Єврокомісії повідомив у коментарі Euronews.

"Польська влада повинна забезпечити, щоб Конституційний суд міг функціонувати відповідно до Конституції Польщі та з дотриманням відповідної судової практики Суду Європейського Союзу. Призначення восьми нових членів Конституційного суду належить до конституційних повноважень Сейму, парламенту Польщі", – заявив речник.

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Він також нагадав про рішення Європейського суду з прав людини від 5 травня 2026 року. Згідно з ним, польська влада не повинна перешкоджати вступу на посаду та виконанню обов’язків суддями, обраними Сеймом у березні 2026 року.

Тим часом співголови фракції Європейських консерваторів та реформістів (ECR) у суботу засудили дії польського уряду та висловили підтримку президенту країни Каролю Навроцькому.

Співголова ECR Нікола Прокаччіні назвав дії уряду Дональда Туска серйозним порушенням верховенства права.

"Дії уряду Туска становлять явне та серйозне порушення верховенства права. Ми засуджуємо цей напад на незалежність судової влади та конституційні гарантії Польщі. Жоден уряд не стоїть понад законом", – заявив він.

Суперечка щодо легітимності Конституційного суду Польщі триває понад десять років. Вона розпочалася у 2015 році через конфлікт між тодішньою правлячою партією "Громадянська платформа" та опозиційною "Право і справедливість" щодо призначення п’ятьох суддів.

Згодом протистояння переросло у ширшу політичну та юридичну суперечку щодо незалежності судової влади, складу Конституційного суду та юридичної сили його рішень.

Контекст

  • Криза загострилася після тимчасового відсторонення від виконання обов’язків голови Конституційного трибуналу Богдана Свєнчковського та його заступника Бартоша Соханського. Керувати установою почала суддя Анна Корвін-Пйотровська, від якої президент Навроцький відмовився приймати присягу, не визнаючи її легітимною суддею.
  • На тлі загострення кризи навколо Конституційного трибуналу Польщі колишній прем’єр-міністр Матеуш Моравецький запропонував висловити вотум недовіри уряду Дональда Туска. Він також закликав сформувати тимчасовий технічний уряд на чолі з колишнім маршалком Сейму Мареком Юреком до проведення нових виборів і формування парламентської більшості. Для ухвалення вотуму недовіри необхідна підтримка щонайменше 231 депутата Сейму.
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