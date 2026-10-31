Колишній польський премʼєр та лідер політичного об’єднання «Розвиток плюс» Матеуш Моравецький запропонував висловити вотум недовіри уряду Туска.
Про це він написав у соцмережі Х.
«Наша пропозиція — сформувати технічний уряд під керівництвом Марека Юрека (колишній очільник Сейму-ред.) до проведення виборів, за результатами яких буде сформовано нову парламентську більшість», йдеться у його повідомленні.
За словами Моравецького, Конституційний трибунал потребує перезавантаження — «із цим погоджуються численні політичні сили: від партії Razem і руху Rozwój Plus до «Конфедерації». На цьому також наголошували президент і легітимний голова Конституційного трибуналу», написав політик.
У Конституції Польщі зазначено, що, щоб висловити недовіру уряду необхідно, щоб це підтримали більшість депутатів Сейму, тобто щонайменше 231.
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