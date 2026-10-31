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Експремʼєр Польщі запропонував висловити вотум недовіри уряду Туска

Причиною є ситуація із Конституційним судом. 

Експремʼєр Польщі запропонував висловити вотум недовіри уряду Туска
Матеуш Моравецький
Фото: EPA/UPG

Колишній польський премʼєр та лідер політичного об’єднання «Розвиток плюс» Матеуш Моравецький запропонував висловити вотум недовіри уряду Туска.

Про це він написав у соцмережі Х

«Наша пропозиція — сформувати технічний уряд під керівництвом Марека Юрека (колишній очільник Сейму-ред.) до проведення виборів, за результатами яких буде сформовано нову парламентську більшість», йдеться у його повідомленні. 

За словами Моравецького, Конституційний трибунал потребує перезавантаження — «із цим погоджуються численні політичні сили: від партії Razem і руху Rozwój Plus до «Конфедерації». На цьому також наголошували президент і легітимний голова Конституційного трибуналу», написав політик. 

У Конституції Польщі зазначено, що, щоб висловити недовіру уряду необхідно, щоб це підтримали більшість депутатів Сейму, тобто щонайменше 231. 

  • Вчора у Польщі загострився конфлікт навколо Конституційного трибуналу. Парламентарі партії «Право і Справедливість» (PiS) заявили про «державний переворот» і спробу захоплення установи після оголошення суддею трибуналу Ганною Корвін-Пйотровською про відсторонення його очільника Богдана Свєнчковського та його заступника Бартломея Соханського.
  • 31 жовтня Президент Польщі Кароль Навроцький скасував візит до Сенегалу, повернувся у країну і скликав термінові консультації з представниками парламентських сил.
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