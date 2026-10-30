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Держдеп США схвалив можливий продаж Україні ракет для систем Patriot на 2,1 мільярда доларів

Ракети оплатять Канада, Німеччина та Норвегія, а також коштом кредиту ЄС.

Держдеп США схвалив можливий продаж Україні ракет для систем Patriot на 2,1 мільярда доларів
Фото: armyinform.com.ua

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет PAC-3 MSE для систем Patriot. Загальна вартість становить 2,1 мільярда доларів, які повністю фінансуються партнерами та союзниками.

Про це йдеться на сайті Держдепу.

Також до пакету будуть включені секретні та несекретні запасні частини для PAC-3 MSE; та інші пов'язані елементи логістики та програмної підтримки. 

Ракети оплатять Канада, Німеччина та Норвегія через програму JUMPSTART та коштом Позики Європейського Союзу на підтримку України. Кошти США у цьому продажу не залучені.

Головним підрядником буде компанія Lockheed Martin. 

В Держдепі зазначили, що продаж не матиме негативного впливу на обороноздатність США.

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