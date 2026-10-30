Павільйону США на Венеційській бієнале не вистачає мільйона доларів, щоб повернути скульптури американського митця

Організатори павільйону США на цьогорічній Венеційській бієнале зіткнулися з фінансовими труднощами. Їм бракує близько мільйона доларів, щоб демонтувати скульптури американського митця Алми Аллена та доставити їх до Сполучених Штатів.

Про це повідомляє The New York Times.

Комісарка павільйону Дженні Парідо звернулася до потенційних донорів із листом, у якому наголосила на гострій потребі у фінансуванні для демонтажу та безпечного повернення творів. Перед відкриттям бієнале організатори називали виставку найдешевшою в історії американського павільйону – її бюджет мав становити менш як 2,5 мільйона доларів. Однак некомерційна організація American Arts Conservancy зібрала лише 1,4 мільйона доларів.

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За словами Парідо, фінальний етап проєкту спричинив труднощі, які вона намагається вирішити. Речниця Державного департаменту США заявила, що відомство не займалося збором коштів, і відмовилася від подальших коментарів.

Зазвичай американський павільйон на бієнале формувала незалежна комісія експертів на основі пропозицій провідних музеїв. Проте адміністрація Дональда Трампа відмовилася від цієї практики.

Восени минулого року Держдеп призначив Дженні Парідо комісаркою за рекомендацією Ерін Скавіно, яка входить до найближчого оточення президента та керує програмою "Мистецтво в посольствах".

Парідо не мала професійного досвіду в мистецтві. Раніше вона разом із чоловіком володіла бутиком для домашніх тварин у Флориді. Жінки товаришують і нещодавно разом курували виставку у Вашингтоні, яку одне з консервативних видань розкритикувало та назвало "сміттєвою".

Участь у виставці погодився взяти американський скульптор Алма Аллен, який живе в Мексиці. Він розповів, що куратор Джеффрі Усліп і комісарка майже не контролювали виставку та жодного разу не відвідали його студію. До завершення попередніх показів митець і куратор перестали спілкуватися.

Аллен також зазначив, що нічого не знав про фінансові проблеми організаторів. Йому відшкодували лише витрати на подорож і дешеве житло. В American Arts Conservancy не відповіли на запитання журналістів про те, що станеться з творами, якщо зібрати необхідні кошти не вдасться.

Для порівняння, бюджет американського павільйону у 2024 році становив близько 5 мільйонів доларів, а у 2022-му майже 7 мільйонів. Державний департамент надає грант у розмірі 375 тисяч доларів, решту коштів комісари мають залучати через приватні пожертви.

American Arts Conservancy шукала фінансування, зокрема, під час заходів на кшталт вечірки на Art Basel у Маямі та вечері на курорті Мар-а-Лаго. Серед донорів були дизайнер Томмі Гілфігер і бізнесмен Джон Філан, якого Трамп звільнив із посади міністра ВМС США у квітні.

Історикиня мистецтва Кеті Сігел, яка курувала американський павільйон у 2017 році, припустила, що нинішні організатори не забезпечили належного контролю за бюджетом.

"Зазвичай бюджетування відбувається дуже ретельно. Це божевілля", — підкреслила Сігел.

Вона пояснила, що можливості для зберігання робіт у Венеції обмежені: павільйон не має власних складів, а Фонд Гуггенхайма не володіє приміщенням, де можна було б розмістити масивні скульптури Аллена.