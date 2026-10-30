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Міністри закордонних справ G20 відмовилися від спільного фото через присутність Росії

Австралія і Канада чітко заявили про небажання фотографуватися поруч із Лавровим.

Міністри закордонних справ G20 відмовилися від спільного фото через присутність Росії
глава російського МЗС Сергій Лавров
Фото: EPA/UPG

Міністри закордонних справ країн «Великої двадцятки» скасували традиційне спільне фото на зустрічі в Атланті. 

Це сталося після того, як представники європейських держав висловили рішучий протест проти участі у фотосесії російської сторони, передає Reuters.

Представник Державного департаменту США повідомив, що відомство виключило офіційну фотосесію з порядку денного, аби вона не перетворилася на відволікаючий фактор або шоу. За словами західних дипломатів, близько третини учасників саміту, зокрема Австралія та Канада, чітко заявили про небажання фотографуватися поруч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що спільного фото з Лавровим за участі європейських партнерів бути не може, оскільки про жодну нормалізацію відносин із Росією мова не йде. Раніше європейські посадовці пропонували зробити дві окремі світлини — з Лавровим і без нього.

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