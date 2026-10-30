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Російська «Новая газета» заявила про закриття через владу і спецслужби

Колектив видання заявив, що опинився в «кілл-зоні» спецслужб. 

Російська «Новая газета» заявила про закриття через владу і спецслужби
Новая газета оголосила про закриття
Фото: meduza

Російське медіа «Новая газета», що позиціонувало себе як опозиційне і було визнано в Росії іноагентом, заявило про своє закриття. 30 жовтня газета повідомила, що російські влада і спецслужби змусили їх припинити роботу. 

Редакція перестане працювати 9 листопада. Журналісти отримали лист про виселення з приміщення редакції, і одночасно з цим їм відключили систему донатів. 

Колектив медіа заявив, що майже п'ять років зміг пропрацювати в «глухому оточенні спецслужб», але тепер опинився в «кілл-зоні».

Редакція «Новой газети» розташовується в Москві. В цьому приміщенні газета функціонувала 29 років. Вона була відкрита за сприяння колишнього останнього генсека СРСР Міхаїла Горбачова. За роки роботи були вбиті або померли за загадкових обставин журналісти Ігорь Домніков, Юрій Щекочіхін, Анна Політковськая, Стас Маркелов, Анастасія Бабурова, Наталья Естемірова. Політковську, яка викривала воєнні злочини в Чечні, застрелили в іменини Владіміра Путіна. 

У «Нової газети» є європейська філія, яка має назву «Новая газета. Европа». Про її закриття інформації немає. Основну частину європейської редакції становлять журналісти, що виїхали з Росії після початку повномасштабного нападу на Україну. 

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