​В Іспанії стався вибух на заводі боєприпасів, який постачає продукцію Україні. Є постраждалі (доповнено)

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Вибух на заводі в Гранаді

На заводі з виробництва боєприпасів El Fargue поблизу іспанської Гранади стався вибух. Унаслідок інциденту щонайменше троє людей дістали легкі травми.

Про це повідомляє El Mundo з посиланням на Національну поліцію Іспанії. За інформацією ABC, продукцію заводу постачають Україні.

Вибух пролунав близько 9:00 ранку 30 жовтня. Він стався в зоні спалювання пороху, яка належить до частини підприємства з обмеженим доступом. Причини інциденту наразі встановлюють.

За інформацією правоохоронців, двоє людей дістали легкі травми слуху внаслідок потужної детонації. Водночас профспілка UGT повідомляє про трьох постраждалих із такими самими ушкодженнями.

За попередньою версією, на підприємстві проводили планове випробування, під час якого щось пішло не так. Водночас територія була огороджена, і поблизу місця вибуху не перебували люди.

Детонацію почули також у сусідніх населених пунктах. Над підприємством піднялася велика хмара диму.