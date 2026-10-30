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В Індії розбився гелікоптер з шістьма людьми на борту

Сьогодні вдень гелікоптер вилетів із місця індуїстського паломництва – Бадрінатха, після чого зв’язок із ним було втрачено.

В Індії розбився гелікоптер з шістьма людьми на борту
Прапор Індії
Фото: З відкритих джерел

У північному індійському штаті Уттаракханд тривають пошуки тих, хто вижив після аварії гелікоптера, на борту якого перебувало шестеро людей, зокрема п’ятеро паломників.

Про це повідомляє BBC.

Головний міністр штату Пушкар Сінгх Дхамі повідомив, що гелікоптер розбився поблизу села неподалік від міста Джошіматх в окрузі Чамолі. У цей гірський район направили рятувальні загони, проте стан людей, які перебували на борту, наразі невідомий.

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Відомо, що сьогодні вдень гелікоптер вилетів із місця індуїстського паломництва – Бадрінатха, після чого зв’язок із ним було втрачено.

Причина аварії також поки що не встановлена. Інцидент стався на тлі інформації про сильні дощі та погану видимість у регіоні.

Уттаракханд – штат у Гімалаях, що межує з Китаєм і Непалом; тут розташовані одні з найсвятіших місць індуїзму, які щороку відвідують мільйони паломників.

Бадрінатх є одним із чотирьох священних місць паломницького маршруту “Чар-Дхам” – разом із Кедарнатхом, Ганготрі та Ямунотрі. Багато вірян долають круті гімалайські долини, щоб дістатися до цих храмів, які через жорстку погоду взимку відчинені для відвідування лише частину року.

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