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Портові працівники у 22 країнах страйкуватимуть сьогодні проти постачання зброї

Акція може призвести до порушення понад 40% вантажоперевезень у Середземномор’ї та затримати вантажі на суму понад 2 мільярди доларів.

Портові працівники у 22 країнах страйкуватимуть сьогодні проти постачання зброї
Порт Гамбурга
Фото: EPA/UPG

Сьогодні портові робітники у 22 країнах розпочнуть страйк, протестуючи проти війни та використання портів для експорту зброї. 

Про це повідомляє Reuters.

За словами організаторів, ця акція може призвести до порушення понад 40% вантажоперевезень у Середземномор’ї та затримати вантажі на суму понад 2 мільярди доларів.

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Страйк, ініційований профспілками портових працівників в Італії, Франції, Греції, іспанській Країні Басків, Туреччині та Марокко, наразі підтримали понад 25 профспілок у 113 портах.

Очікується, що протест охопить великі транспортні вузли в Європі та за її межами, зокрема порти Гамбург, Валенсія, Гавр, Альхесірас, Пірей і Генуя, а також порт Танжер-Мед у Марокко та Нава-Шева в Індії.

Водночас поки незрозуміло, скільки саме портових робітників візьмуть участь в акції та наскільки серйозними будуть перебої в роботі. 

Представник італійського порту Генуя заявив, що очікує лише незначного впливу, тоді як у порту Пірей попередили про можливі порушення в роботі поромного сполучення з грецькими островами.

Серед профспілкових організацій, що приєднуються до протесту, – німецька ver.di, найбільша профспілка Ірландії SIPTU, данська 3F, а також французька CGT Ports et Docks.

За межами Європи, як повідомили організатори, робота близько десятка портів в Індії може бути порушена; цю акцію також підтримує Федерація працівників водного транспорту Індії (WTWFI).

“Глобальна флотилія “Сумуд” (Global Sumud Flotilla) – пропалестинська громадська група, яка неодноразово намагалася прорвати ізраїльську блокаду Смуги Гази для доставки гуманітарної допомоги, – заявила, що проведе “скоординовані стратегічні дії на воді” на підтримку цього страйку.

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