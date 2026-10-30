У США звільнили генерала через звинувачення у витоку секретної інформації

Він нібито передавав пресі таємні дані, що стосуються війни в Україні та Ірані.

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В Об’єднаному штабі Збройних сил США звільнили генерал-лейтенанта Бретта Сільвію з посади через звинувачення у витоку секретної інформації.

Про це передає "Мілітарний".

Сільвія впродовж 11 місяців обіймав посаду директора з питань стратегії, планів та політики Об’єднаного штабу, відому як J-5.

Розслідування встановило, що він нібито передавав пресі таємні дані про війну в Україні, конфлікт із Іраном та інші чутливі питання.

Речник Пентагону Шон Парнелл підтвердив, що розслідування проводило Управління спеціальних розслідувань Повітряних сил США. Справу вже передали до Міністерства юстиції США для можливого притягнення звільненого до кримінальної відповідальності.

Представники Об’єднаного штабу спочатку висловили подяку Бретту Сільвії за службу, однак згодом відкликали цю заяву через відкриті обставини справи.