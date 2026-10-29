В Індії 1 листопада відбудеться мітинг опозиції з вимогою усунення виборчого комісара

Опозиційні лідери завершили процедуру символічного “публічного імпічменту” проти Г'янеша Кумара за ймовірні порушення під час суперечливого перегляду списків виборців.

В Індії декілька лідерів опозиційного альянсу, блоку INDIA, завершили процедуру “публічного імпічменту”, яку вони мають намір провести проти головного виборчого комісара Г'янеша Кумара за ймовірні порушення під час суперечливого перегляду списків виборців.

Про це повідомляє DW з посиланням на місцеві ЗМІ.

Вони зробили це сьогодні на зустрічі у резиденції голови Індійського національного конгресу (INC) Маллікарджуна Харге, коли він сам перебував у Бенгалуру.

Реклама

Завтра опозиціонери планують провести імітаційне засідання парламенту в резиденції Харге, де оголосять “імпічмент”, який є суто символічним. Процес включатиме промови лідерів опозиції, розповіді “жертв” перегляду виборчих списків, пропозицію, ухвалену Харге, і заключну промову лідера ІНК Рахула Ганді.

Водночас на 1 листопада запланований мітинг опозиції з вимогою усунення Кумара. Цей мітинг підтримав індійський політичний молодіжний рух “Cockroach Janta Party” (CJP).

Фото: EPA/UPG Протести у Нью-Делі, 12 жовтня 2026 року

Виборча комісія Індії розпочала у 2025 році спеціальний інтенсивний перегляд (SIR) виборчих списків, аби включити з них мертвих виборців і тих, хто вказаний там більше одного разу. Відтоді було видалено понад 130 мільйонів імен виборців. Також повідомлялося про порушення нібито з боку Кумара на користь партії “Бхаратія Джаната” прем’єр-міністра Нарендри Моді. Політсила відкинула звинувачення.

У вівторок INC заявив, що отримав відмову в проведенні “публічного імпічменту” Кумара в різних місцях і звинуватив уряд у спробі “заглушити” голос простих людей після “знищення” виборчої системи.

Відповідно до законодавства країни, виборчий комісар може бути усунений парламентом Індії відповідно до процедури, подібною до імпічменту судді Верховного суду. Він або вона також може піти у відставку, подавши письмову заяву про відставку президенту Індії.