Вартість підписки становить від $60 тис. до $100 тис. на місяць.

Інформаційне агентство Bloomberg і дві американські трейдингові компанії – Susquehanna International Group та Jump Trading – могли придбати платну послугу Truth Social, яка дає змогу отримувати дописи президента США Дональда Трампа швидше за інших користувачів.

Про це повідомляє Reuters.

Вартість підписки становить від $60 тис. до $100 тис. на місяць. Сервіс Truth API дає змогу автоматично отримувати публікації Трампа із затримкою приблизно у 50 мілісекунд. Це може бути особливо важливим для трейдерів, оскільки заяви американського президента здатні впливати на фінансові ринки.

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Наприклад, після його повідомлення про припинення вогню у війні з Іраном у квітні ціни на нафтові ф’ючерси знизилися.

Truth API запустила компанія Trump Media and Technology Group у липні, пропонуючи продукт торговельним фірмам та іншим фінансовим установам. У серпні компанія повідомляла інвесторам про укладення понад десяти угод із клієнтами. У Trump Media заявили про значний попит на сервіс, водночас назвавши матеріал агентства "заснованим на оманливих відомостях".

Продаж прискореного доступу до дописів викликає питання щодо законності

Bloomberg, Susquehanna та Jump Trading відмовилися від коментарів. Продаж прискореного доступу до дописів чинного президента викликав питання щодо законності та етичності такої практики.

У серпні медіакомпанія Intercept Media та Freedom of the Press Foundation подали позов проти Трампа, намагаючись заборонити Білому дому публікувати офіційні урядові повідомлення виключно в Truth Social, поки існує платна послуга. Позивачі вважають, що така модель обмежує рівний доступ громадськості до державної інформації.