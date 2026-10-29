Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
ГоловнаСвіт

Bloomberg і дві трейдингові компанії могли купити швидший доступ до дописів Трампа за $100 тисяч на місяць, – Reuters

Вартість підписки становить від $60 тис. до $100 тис. на місяць.

Bloomberg і дві трейдингові компанії могли купити швидший доступ до дописів Трампа за $100 тисяч на місяць, – Reuters
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Інформаційне агентство Bloomberg і дві американські трейдингові компанії – Susquehanna International Group та Jump Trading – могли придбати платну послугу Truth Social, яка дає змогу отримувати дописи президента США Дональда Трампа швидше за інших користувачів. 

Про це повідомляє Reuters.

Вартість підписки становить від $60 тис. до $100 тис. на місяць. Сервіс Truth API дає змогу автоматично отримувати публікації Трампа із затримкою приблизно у 50 мілісекунд. Це може бути особливо важливим для трейдерів, оскільки заяви американського президента здатні впливати на фінансові ринки.

Реклама

Наприклад, після його повідомлення про припинення вогню у війні з Іраном у квітні ціни на нафтові ф’ючерси знизилися.

Truth API запустила компанія Trump Media and Technology Group у липні, пропонуючи продукт торговельним фірмам та іншим фінансовим установам. У серпні компанія повідомляла інвесторам про укладення понад десяти угод із клієнтами. У Trump Media заявили про значний попит на сервіс, водночас назвавши матеріал агентства "заснованим на оманливих відомостях".

Продаж прискореного доступу до дописів викликає питання щодо законності

Bloomberg, Susquehanna та Jump Trading відмовилися від коментарів. Продаж прискореного доступу до дописів чинного президента викликав питання щодо законності та етичності такої практики.

У серпні медіакомпанія Intercept Media та Freedom of the Press Foundation подали позов проти Трампа, намагаючись заборонити Білому дому публікувати офіційні урядові повідомлення виключно в Truth Social, поки існує платна послуга. Позивачі вважають, що така модель обмежує рівний доступ громадськості до державної інформації.

  • За даними Reuters, сімейний траст Трампа володіє 41% акцій Trump Media, а сам президент є єдиним бенефіціаром трасту. Представник Білого дому заявив, що Трамп і його родина безпосередньо не беруть участі в ухваленні інвестиційних рішень щодо портфеля, але не відповів на звинувачення щодо можливого використання президентської посади для особистої вигоди.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies