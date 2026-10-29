Литва розглядає запровадження загального військового призову з 2030 року

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Литва може перейти до загального військового призову з 2030 року, однак таке рішення пов’язане з певними ризиками.

Про це заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас в ефірі радіостанції Žinių radijas, повідомляє LRT.

У четвер, 29 жовтня, можливість запровадження загального призову має розглянути Державна рада оборони Литви. Раніше опозиційні консерватори запропонували запровадити цю модель із 2030 року.

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Каунас загалом підтримує таку ініціативу. За його словами, країна поступово наближається до загального призову чоловіків через збільшення кількості молодих людей, яких залучають до служби, та скорочення чисельності молодого населення.

"Народжуваність знижується, кількість молодих громадян, які мають проходити службу, також скорочується. Тож ми природним чином рухаємося до загального призову", – пояснив міністр.

Він додав, що військова служба не лише зміцнює обороноздатність країни, а й готує суспільство до дій у кризових ситуаціях.

Цього року до литовського війська планують призвати понад 5,3 тисячі молодих людей. Загалом наступного року Литва планує спрямувати на оборону близько 4,8 млрд євро, або 5% ВВП.