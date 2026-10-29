FT: північнокорейських робітників направляють на заводи в промислових і сільськогосподарських регіонах Росії

Працівники можуть отримувати лише 10–25% зароблених коштів, тоді як решту забирають державні підприємства або режим Північної Кореї.

Путін і Кім Чен Ин під час державного прийому на честь Путіна в Будинку прийомів у Пхеньяні, Північна Корея, 19 червня 2024 рік.

Північнокорейських робітників направляють на заводи в промислових і сільськогосподарських регіонах Росії. Про це йдеться у звіті міжнародної юридичної організації Global Rights Compliance (GRC), що базується в Гаазі, пише Financial Times.

У документі наведено дані російських компаній і закупівель, архівні оголошення в інтернеті, а також фотографії та відео із соціальних мереж. Організація повідомила, що перевіряла зображення й документи за допомогою геолокації та метаданих.

За даними GRC, система направлення робітників також приносить доходи Пхеньяну, порушуючи санкції ООН, які забороняють використання північнокорейської робочої сили за кордоном.

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GRC виявила мережу посередників, якою керує московський бізнесмен Володимир Соколов. Цього місяця його та дві компанії внесли до санкційного списку ЄС через комерційну й промислову співпрацю з Пхеньяном, зокрема спільний інвестиційний проєкт.

Пов’язаний із ним сайт пропонував російським роботодавцям бригади з 50–100 північнокорейців, які мали працювати по 12 годин на день протягом 28 днів на місяць. В оголошеннях наголошувалося на їхній дисциплінованості, продуктивності та відсутності прогулів, а роботодавцям радили селити їх окремо від працівників інших національностей. Також зазначалося, що робітники не зможуть утекти, оскільки їхні документи контролює посольство, а за порушення контрактів на них чекають серйозні наслідки на батьківщині. За даними GRC, назву сайту змінили з «Трудових бригад КНДР» на «Студентську практику КНДР», імовірно, щоб приховати працевлаштування за допомогою студентських віз та обійти санкційні обмеження.

Руслан Жуков, якого GRC визначила операційним директором мережі, під час розмови з дослідниками, які видавали себе за потенційних роботодавців, розповів, що працівники навчаються дистанційно, одночасно працюючи на заводських змінах. Пізніше, відповідаючи на запитання GRC, Жуков суперечив власним словам і заявив, що йдеться про студентів, які проходять практичну підготовку.

За даними GRC, відео в соціальних мережах і результати прихованих опитувань свідчать, що північнокорейці виготовляли корм для домашніх тварин на підприємстві KPP Ruskon у місті Раменське неподалік Москви.

Згідно із закупівельними документами, одна аграрна компанія уклала контракт на 133 800 доларів із компанією Pyongyang LLC, щоб організувати прибуття 50 північнокорейців.

На сайті Black Horse зазначено, що компанія постачає обладнання за замовленнями Міністерства оборони Росії, продає промислову техніку та експортує сільськогосподарську продукцію до Північної Кореї. Там також стверджується, що Соколов навчався в Гарвардському університеті й отримував військові нагороди за допомогу російським військам.

У заяві, опублікованій минулого місяця медіаресурсом, що належить Соколову, Жуков стверджував, що Pyongyang LLC працює виключно відповідно до російського законодавства, не займається вербуванням іноземної робочої сили та не виступає посередником у працевлаштуванні північнокорейців. У заяві також назвали неправдивими твердження про використання студентського статусу для обходу обмежень на працевлаштування.

У вересні багатостороння група з моніторингу санкцій, до якої входять 11 країн, оцінила, що до кінця минулого року в Росії перебувало від 15 000 до 30 000 північнокорейських робітників.

Працевлаштування громадян КНДР за кордоном порушує санкції ООН, а правозахисники повідомляють про погрози примусового повернення тих, хто скаржиться на умови праці або намагається втекти. За словами експертів, працівники можуть отримувати лише 10–25% зароблених коштів, тоді як решту забирають державні підприємства або режим Північної Кореї. Водночас робота за кордоном вважається бажаною можливістю для північнокорейців, оскільки, попри суворі умови та контроль, рівень життя там може бути значно кращим, ніж удома.