Естонія побудує 150 бункерів біля кордону з Росією

Також парламент країни скасував заборону на перевезення протипіхотних мін.

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Парламент Естонії скасував заборону на перевезення протипіхотних мін територією країни. Також Естонія планує побудувати біля кордону з Росією близько 150 бункерів.

Про це передає Суспільне.

Перевезення протипіхотних мін вирішили дозволити, оскільки Естонія через погіршенням безпекової ситуації наприкінці 2025 року вийшла з Оттавської конвенції, яка забороняє використання таких мін.

Поправки усувають законодавчі перешкоди для прийняття на озброєння протипіхотних мін в Естонії. Необхідність такого перевезення може виникнути, наприклад, у Фінляндії, а також у США, військові підрозділи яких дислоковані в Естонії.

Крім того, як повідомив міністр оборони Естонії Мартін Херем в країні планують побудувати 150 бункерів біля кордону з РФ в північно-східному повіті Іда-Вірумаа, в рамках створення Балтійського оборонного поясу.

100 із них будуть розташовані на державній землі, а близько 50 – на муніципальній або приватній землі.