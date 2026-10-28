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Естонія побудує 150 бункерів біля кордону з Росією

Також парламент країни скасував заборону на перевезення протипіхотних мін.

Естонія побудує 150 бункерів біля кордону з Росією
Ілюстративне фото
Фото: ERR

Парламент Естонії скасував заборону на перевезення протипіхотних мін територією країни. Також Естонія планує побудувати біля кордону з Росією близько 150 бункерів.

Про це передає Суспільне.

Перевезення протипіхотних мін вирішили дозволити, оскільки Естонія через погіршенням безпекової ситуації наприкінці 2025 року вийшла з Оттавської конвенції, яка забороняє використання таких мін. 

Поправки усувають законодавчі перешкоди для прийняття на озброєння протипіхотних мін в Естонії. Необхідність такого перевезення може виникнути, наприклад, у Фінляндії, а також у США, військові підрозділи яких дислоковані в Естонії.

Крім того, як повідомив міністр оборони Естонії Мартін Херем в країні планують побудувати 150 бункерів біля кордону з РФ в північно-східному повіті Іда-Вірумаа, в рамках створення Балтійського оборонного поясу.

100 із них будуть розташовані на державній землі, а близько 50 – на муніципальній або приватній землі.

  • Естонія розглядає закупівлю легких винищувачів для боротьби з російськими дронами. Це, сподіваються в Міноборони країни, вдасться реалізувати протягом наступних 4 років.
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