Естонія розглядає закупівлю легких винищувачів для боротьби з російськими дронами

Це, сподіваються в Міноборони країни, вдасться реалізувати протягом наступних 4 років.

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Естонія розглядає можливість придбання легких винищувачів, які допомогли б посилити протиповітряну оборону країни та перехоплювати російські ударні безпілотники.

Про це заявив міністр оборони Естонії Мартін Херем після візиту до України, повідомляє ERR.

Реалізувати це планують протягом наступних чотирьох років. За словами міністра, Росія дедалі частіше застосовує реактивні безпілотники, які складно збивати іншими дронами або наявними засобами ППО.

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Україна для перехоплення таких цілей використовує, зокрема, винищувачі F-16, однак для Естонії цей варіант надто дорогий. Серед можливих варіантів розглядають літаки чеського сімейства L-39. Естонія вже має два такі навчально-тренувальні літаки, проте вони не обладнані озброєнням для боротьби з безпілотниками.

Інший варіант – сучасніші L-159, які виробляють у Чехії. Їхня вартість становить близько 10 млн євро за літак.

Закупівля винищувачів потребуватиме створення відповідної інфраструктури, організації технічного обслуговування та підготовки персоналу. Одним із можливих рішень може стати спільне придбання літаків країнами Балтії.

Херем наголосив, що рішення щодо розвитку цих спроможностей варто ухвалити під час затвердження чотирирічного плану оборони, яке має відбутися до кінця року.

Остаточного рішення про закупівлю наразі немає. Естонія ще не завершила аналіз потреб, тому конкретний тип літаків, їхню кількість і загальну вартість майбутньої закупівлі не визначили.