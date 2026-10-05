FT: Естонія переміщує війська ближче до кордону із Росією

Країна планує захищати свою територію безпосередньо від кордону та завдавати ударів по російських цілях углиб території противника вже з перших годин можливого вторгнення.

Естонія постійно переміщує війська ближче до кордону з Росією та закуповує озброєння, здатне завдавати ударів на значну глибину території сусідньої країни. Країна змінює свою військову стратегію та переходить до концепції «активної оборони».

Видання Financial Times пише, що представники влади повідомляють: держава готується до можливої російської агресії за межами України.

Країна планує захищати свою територію безпосередньо від кордону та завдавати ударів по російських цілях углиб території противника вже з перших годин можливого вторгнення. Естонські військові та розвідка не вважають, що Росія прагне повномасштабної війни з НАТО найближчими двома роками, однак побоюються обмеженої військової провокації.

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Особливе занепокоєння викликає можливий напад на Нарву, переважно російськомовне місто біля кордону, яке Москва могла б використати для перевірки готовності НАТО захищати союзника.

У межах нової стратегії Естонія переміщує військові підрозділи ближче до Росії, зокрема основні сили з Тапи до Йихві, приблизно за 50 км від кордону. У Нарві також будується військова база, розрахована на розміщення до 1000 військовослужбовців.

Військові витрати Естонії цього року зросли на 42% і досягли €2,4 млрд, або 5,4% ВВП. Країна закуповує далекобійні системи HIMARS і Chunmoo з ракетами дальністю до 300 км, а також ударні дрони Nyan, завдяки чому в зоні ураження опиняються російські військові об’єкти та Санкт-Петербург.

Попередня оборонна доктрина передбачала мобілізацію резервістів і партизанську боротьбу до прибуття сил НАТО, але досвід війни в Україні переконав естонське командування в неефективності такого підходу. Естонські військові вважають, що Росія готова зазнавати значних втрат, аби утримувати захоплені території, тому відступ більше не розглядається як основний елемент оборони. Важливу роль у стримуванні Росії Естонія відводить союзникам по НАТО, зокрема Великій Британії, яка планує збільшити свій контингент у країні з 800 до 1200 військових.

Водночас найбільше занепокоєння в Таллінні викликає можливе завершення війни в Україні, після якого Росія зможе перекинути десятки тисяч загартованих у боях військових до кордонів НАТО. Естонська розвідка вважає, що саме тому країнам Балтії необхідно використати найближчі роки для посилення оборони та стримування Росії.