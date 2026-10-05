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У Бразилії відбудеться другий тур президентських виборів

Флавіу Болсонару переміг у першому турі, але не набрав 50% голосів, необхідних для перемоги.

У Бразилії відбудеться другий тур президентських виборів
Президент Бразилії Лула да Сілва
Фото: EPA/UPG

Представник правих сил Флавіу Болсонару переміг у першому турі президентських виборів у Бразилії, випередивши чинного президента лівого спрямування Лулу да Сілву

Про це повідомляє BBC.

Однак він не набрав понад 50% голосів, необхідних для остаточної перемоги.

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25 жовтня між цими двома кандидатами відбудеться другий тур голосування.

Флавіу Болсонару – син колишнього президента-правого Жаїра Болсонару, який наразі відбуває 27-річне ув'язнення за організацію невдалої спроби державного перевороту після поразки на попередніх виборах.

Боротьба була напруженою: під час виборчої кампанії президент Лула дещо випереджав суперника. Після підрахунку 99% голосів Болсонару отримав 47,03%, а Лула – 45,16%.

Результат Болсонару перевершив очікування, тож тепер саме він виглядає фаворитом другого туру – особливо з огляду на те, що серед кандидатів, які вибули в першому турі, були й інші представники правого табору.

Ліберальна партія (Partido Liberal) Болсонару також здобула найбільшу кількість місць для губернаторів, сенаторів і федеральних депутатів за попередніми результатами, а отже, очікується, що вона матиме найбільший вплив у Конгресі.

Більшість країн Латинської Америки вже обрали президентів правого спрямування, які орієнтувалися на адміністрацію американського президента Дональда Трампа. Другий тур визначить, чи піде цим шляхом Бразилія – найбільша країна та економіка регіону.

Найвизначніші постаті бразильської політики

Лула та Болсонару – дві найвизначніші постаті бразильської політики, що представляють лівий і правий табори відповідно. Ця виборча кампанія знову розколола бразильське суспільство, а головними темами, що хвилюють виборців, стали суверенітет, злочинність, економіка та корупція.

Лула користується більшою популярністю в біднішому північно-східному регіоні країни, а також серед виборців з низьким рівнем доходу, католиків і жінок.

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Він прагне обійняти посаду президента вчетверте: раніше його обирали у 2002 та 2006 роках, а згодом – на ще один термін (не поспіль) у 2022 році. На тих виборах він переміг Жаїра Болсонару з перевагою менш ніж у 2% голосів, що стало найменшим розривом між кандидатами в історії президентських виборів у Бразилії.

Після тих виборів, 8 січня 2023 року, прихильники Болсонару вчинили акти вандалізму в урядових будівлях.

Жаїру Болсонару заборонили балотуватися на переобрання ще до винесення йому тюремного вироку, однак він підтримав кандидатуру свого старшого сина Флавіо замість себе. Дружину Жаїра Болсонару, Мішель, у неділю було обрано до Сенату.

Флавіу Болсонару
Фото: EPA/UPG
Флавіу Болсонару

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