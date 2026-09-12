У Бразилії стосовно Флавіу Болсонару ведеться розслідування за підозрою в корупції

Стосовно бразильського сенатора Флавіу Болсонару ведеться розслідування за підозрою в корупції та відмиванні грошей, пов’язаних із діяльністю збанкрутілого банку "Banco Master".
Про це повідомляє France24 з посиланням на оприлюднені судові документи.
Болсонару – головний правий суперник президента Луїса Інасіу Лули да Сілви на виборах у жовтні.
Розслідування щодо сенатора – старшого сина колишнього президента Жаїра Болсонару – було ініційовано в липні суддею Верховного суду Андре Мендонсою.
Мендонса був призначений на цю посаду Жаїром Болсонару. Суддя останнім часом здобув славу “героя” серед багатьох представників бразильських правих сил, зокрема й самого Флавіу Болсонару.
Ця подія може ще більше сколихнути й без того напружені президентські перегони, адже численні опитування свідчать про те, що Флавіо Болсонару та Лула можуть мати практично однкову підтримку у другому турі виборів.
Суддя розпочав розслідування за запитом федеральної поліції в межах ширшої справи щодо збанкрутілого банку. Однак подробиці розслідування стали відомі громадськості лише після того, як у четвер голова Верховного суду Едсон Факін розпорядився зняти гриф секретності з матеріалів справи "Banco Master".
Мендонса виконав вимогу Фачіна, оприлюднивши тисячі сторінок судових матеріалів. Подальші подробиці та ширше значення щойно розсекречених документів наразі не відомі.
- Болсонару балотується від правих сил на тлі ув'язнення батька Жаїра за нібито спробу організації державного перевороту. Кримінальна справа проти колишнього очільника держави неодноразово зазнавала критики з боку Сполучених Штатів, де адміністрація Дональда Трампа відверто підтримує Болсонару і не може знайти спільної мови із Лулою.
- Загальні вибори, під час яких бразильці обиратимуть і новий склад парламенту, і президента, відбудуться 4 жовтня.