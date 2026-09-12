У Бразилії стосовно Флавіу Болсонару ведеться розслідування за підозрою в корупції

Стосовно бразильського сенатора Флавіу Болсонару ведеться розслідування за підозрою в корупції та відмиванні грошей, пов’язаних із діяльністю збанкрутілого банку "Banco Master".

Про це повідомляє France24 з посиланням на оприлюднені судові документи.

Болсонару – головний правий суперник президента Луїса Інасіу Лули да Сілви на виборах у жовтні.

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Розслідування щодо сенатора – старшого сина колишнього президента Жаїра Болсонару – було ініційовано в липні суддею Верховного суду Андре Мендонсою.

Мендонса був призначений на цю посаду Жаїром Болсонару. Суддя останнім часом здобув славу “героя” серед багатьох представників бразильських правих сил, зокрема й самого Флавіу Болсонару.

Ця подія може ще більше сколихнути й без того напружені президентські перегони, адже численні опитування свідчать про те, що Флавіо Болсонару та Лула можуть мати практично однкову підтримку у другому турі виборів.

Суддя розпочав розслідування за запитом федеральної поліції в межах ширшої справи щодо збанкрутілого банку. Однак подробиці розслідування стали відомі громадськості лише після того, як у четвер голова Верховного суду Едсон Факін розпорядився зняти гриф секретності з матеріалів справи "Banco Master".

Мендонса виконав вимогу Фачіна, оприлюднивши тисячі сторінок судових матеріалів. Подальші подробиці та ширше значення щойно розсекречених документів наразі не відомі.