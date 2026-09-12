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У Британії знайшли причину збою системи авіатрафіку, яка призвела до масових скасувань рейсів

На виникнення надзвичайної ситуації вплинули два чинники.

У Британії знайшли причину збою системи авіатрафіку, яка призвела до масових скасувань рейсів
Аеропорт Гетвік, Лондон
Фото: EPA/UPG

У британській Національній службі авіаційного руху Nats з'явилася головна версія, чому у вівторок, 8 вересня, стався збій диспетчерської системи і скасування чи перенесення тисяч рейсів.

Як пише The Guardian, причиною міг стати військовий літак, який передав центру контролю польотів деяку фальшиву чи зашифровану інформацію щодо свого маршруту. Через це система буквально вийшла з ладу на чотири години.

Керівники британських аеропортів телефонували босам Nats та вимагали пояснень, чому у компанії не можуть використати резервну копію даних для відновлення диспетчерської роботи. Проте виявилося, що такого бекапу просто не існує - масив даних у системі настільки великий, що його копіювання було б "занадто тривалим і дорогим".

До того ж, у Nats перебувають у процесі зміни та модернізації системи, що також вплинуло на те, як швидко її вдалося перезапустити.

Масове скасування рейсів викликало негативну реакцію з боку британського уряду, який зобов'язав голову Nats Мартіна Ролфа надати пояснення інциденту упродовж тижня.

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