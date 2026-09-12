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У Франції зійшов з рейок потяг, більше 40 поранених

Одну жінку ушпиталили за допомогою гелікоптера.

У Франції зійшов з рейок потяг, більше 40 поранених
Французька залізниця
Фото: EPA/UPG

У французькій Нормандії поїзд, який прямував у Кан з Руана, зійшов з рейок, внаслідок чого постраждали щонайменше 44 людини.

Як пише BBC, загалом на борту перебували 180 пасажирів. Більшості з них вдалося спокійно самотужки залишити місце інциденту, хоча одразу три вагони перекинулись. 

Місцева влада застосувала план порятунку, на місце події прибули 140 пожежників та інших співробітників служб з надзвичайних ситуацій. Одна 18-річна жінка у критичному стані була терміново доправлена до лікарні за допомогою гелікоптера.

Причина залізничної аварії поки залишається нез'ясованою. Державний оператор французьких залізниць SNCF зупинив рух на ділянці біля міста Клеон та забезпечив автобуси на заміну потягам. 

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