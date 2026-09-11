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У Фінляндії затримали порушника, який незаконно перетнув кордон з боку Росії

Він попросив у країні притулок.

У Фінляндії затримали порушника, який незаконно перетнув кордон з боку Росії
кордон між Фінляндією і Росією
Фото: Heikki Haapalainen / Yle

Прикордонна служба Фінляндії затримала чоловіка, який незаконно перетнув кордон з боку Росії, пише Yle.

Порушника зафіксували камери спостереження біля кордону, після чого фінські прикордонники одразу виїхали на місце й затримали зловмисника. На цій ділянці місцевості немає нового захисного паркану, тож чоловік перетнув межу через лісисту місцевість.

Після затримання порушник попросив притулок у Фінляндії.

За фактом незаконного перетину державного кордону фінські правоохоронці розпочали розслідування. Крім того, прикордонний комісар Північної Карелії вже зв’язався зі своїм колегою із Суоярвського району Росії для врегулювання інциденту.

  • Раніше стало відомо, що росіяни почали тікати від примусової мобілізації в Грузію. Понад 113 тисяч осіб залишили РФ через пункт пропуску «Верхній Ларс».
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