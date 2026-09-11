Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон застеріг Європу від безпекових ризиків, які можуть виникнути в разі приходу до влади лівоцентристського блоку на чолі з Магдаленою Андерссон.

Очільник правоцентристської Поміркованої партії зазначив, що дві з трьох або чотирьох партій потенційного лівого уряду раніше голосували проти вступу країни до НАТО, передає Politico.

На думку Крістерссона, відсутність єдності в коаліції завадить ухвалювати щомісячні урядові рішення, необхідні для виконання зобов’язань перед Альянсом, включаючи фінансування оборони і участь у військових місіях.

Швеція стала членом НАТО у 2024 році, відмовившись від тривалого нейтралітету на тлі російської агресії проти України. За цей час країна вже направила сотні військовослужбовців до складу сил НАТО в Латвії, задіяла військові кораблі для патрулювання Балтійського моря та залучила винищувачі Gripen до охорони повітряного простору регіону.

Водночас Крістерссон висловив сподівання, що підтримка України залишиться непохитною за будь-яких результатів голосування, адже з цього питання в парламенті досягнули загального консенсусу.

Також діючий прем'єр захистив свою співпрацю з правопопулістською партією «Шведські демократи», яка посідає друге місце в опитуваннях та розраховує увійти до складу уряду. Крістерссон підкреслив, що в умовах відсутності одноосібної більшості коаліція є єдиним способом забезпечити дієздатність влади. Він запевнив, що особисто формуватиме склад уряду і гарантує досвідченість кожного урядовця, а колегіальний процес ухвалення рішень не дозволить окремим міністрам проводити радикальну політику.