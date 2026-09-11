Французьке місто Жуані з населенням менш ніж 10 тисяч мешканців і комуна Жовіньєна зазнали майже 269 тисяч хакерських атак за тиждень.

Нападники намагалися проникнути в інформаційні системи, пише Le Figaro.

За словами міського голови Ніколя Соре, фахівці зафіксували, що нападники використовували понад 97 тисяч шкідливих ІР-адрес.

Більшість серверів нападників система виявила на території Росії, а меншу частину — на Тайвані і в Румунії. При цьому лише один із найактивніших хакерів здійснив понад 109 тисяч спроб проникнення в систему міста.

Завдяки кіберзахисту вдалося витримати навантаження і заблокувати всі загрози без зупинки роботи сервісів. Унаслідок інциденту обладнання не зазнало пошкоджень, а персональні дані користувачів залишилися в безпеці. Очільник міста підкреслив, що муніципалітет завчасно підготувався до подібних ситуацій, однак захист від хакерських зазіхань перетворився на постійну роботу.