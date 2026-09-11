Євгенія Кузнецова візьме участь у літературному фестивалі в Нансі

12 вересня у межах Le Livre sur la Place у французькому Нансі відбудеться зустріч із українською авторкою Євгенією Кузнецовою. Авторка представить роман «Спитайте Мієчку», який цього року вийшов у французькому перекладі у видавництві Les Argonautes. Про подію повідомляє Український інститут у Франції.

Як повідомляється в анонсі події, у своєму романі, який отримав спеціальну відзнаку Літературної премії Європейського Союзу (European Union Prize for Literature) у 2022 році, Євгенія Кузнецова досліджує зв'язки, що об'єднують покоління, а також мовчання та спогади, які формують наше життя.

Зустріч модеруватиме Орелі Жюлія (Aurélie Julia).

Реклама

Субота, 12 вересня 2026 року

17:30 — 18:30

Адміністративний суд (Tribunal administratif)

Площа Карр'єр (Pl. de la Carrière), 54000, Нансі

Цю зустріч організовує Український інститут у Франції у партнерстві з журналом Revue des Deux Mondes, Літературною премією Європейського Союзу (EUPL) та видавництвом Éditions Argonautes.