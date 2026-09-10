Ломоносова та Державіна виключили зі шкільної програми Литви

Наразі твори Тараса Шевченка, які закликав включити премʼєр-міністр Литви, до навчальної програми не додали.

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Міністерство освіти, науки та спорту Литви виключило зі шкільних навчальних програм твори російських діячів епохи Просвітництва – вченого та письменника Михайла Ломоносова та поета Гаврила Державіна. Про це повідомляє LRT із посиланням на агентство BNS.

Нововведення відбудуться з поточного навчального року в програмі рідної мови та літератури російської національної меншини для дев'ятого класу.

«Не залишається ні Ломоносова, ні Державіна», – заявили BNS у міністерстві.

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Нагадаємо, раніше премʼєр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс закликав вилучити з програм загальної середньої освіти твори російського вченого і письменника Михайла Ломоносова, який, зокрема, прославляв військові завоювання Російської Імперії.

Сінкявічюс також запропонував додати до програми твори Тараса Шевченка. На його думку, це допомогло б литовській молоді краще зрозуміти національну ідентичність українського народу та літературу, яка її сформувала.

Як зазначають в LRT, ініціатива посадовця отримала позитивну оцінку Міністерства освіти і науки України. Однак наразі Шевченка не включили до навчальних програм. За заявою міністерства, для ухвалення такого рішення потрібен глибший аналіз програми.

У відомстві також додали, що цьогоріч планують приділити особливу увагу перегляду авторів, зазначених у програмі рідної мови та літератури для російської нацменшини.

«Недостатньо просто викреслити одне чи інше прізвище та вписати нове, – заявили в міністерстві.

В установі наголосили на необхідності професійної оцінки того, які автори та їхні літературні твори вибудовують світогляд учнів російської нацменшини у Литві, і як формуються їхні цінності.

Крім того, в установі наголосили, що твори нових авторів мають бути доступними для шкіл.

Про Михайла Ломоносова:

російський вчений-енциклопедист, поет і реформатор мови (1711–1765), засновник Московського університету, автор наукових відкриттів у фізиці, хімії та астрономії (зокрема відкрив атмосферу Венери);

у поезії відомий хвалебними одами; частина з них, зокрема "Ода на взяття Хотина" (1739), прославляє військові завоювання Російської імперії;

у праці «Древня российская история» обстоював «антинорманську» теорію походження Русі, заперечуючи роль варягів-скандинавів і наполягаючи на давньому автохтонному походженні слов'ян; представляв весь подальший розвиток слов'ян як історію "російського народу", не виокремлюючи при цьому українців чи білорусів як самостійні спільноти.

Про Гаврила Державіна: